Slik ble resultatet i årets skolevalg

Elevene ved Guri Kunna videregående skole gikk i dag (tirsdag) til stemmeurnene på Hitra og Frøya i forbindelse med årets skolevalg.

I forrige uke ble det holdt skoledebatt hvor ungdomspolitikere fra ni ulike partier fikk presentert sine kampsaker.

Årets skolevalg ved Guri Kunna VGS viser følgende resultat:

Rødt: 14 stemmer (4,6%)

Sosialistisk Venstreparti: 54 stemmer (17,7%)

Arbeiderpartiet: 87 stemmer (28,5%)

Senterpartiet: 14 stemmer (4,6 %)

Miljøpartiet De Grønne: 9 stemmer (3,0 %)

Kristelig folkeparti: 6 stemmer (2,0%)

Venstre: 21 stemmer (6,9%)

Høyre: 38 stemmer (12,5%)

Fremskrittspartiet: 41 stemmer (13,4 %)

Piratpartiet: 18 stemmer (5,9%)

Pensjonistpartiet: 0 stemmer

Kystpartiet: 2 stemmer (0,7%)

Demokratene i Norge: 0 stemmer

Partiet De Kristne: 0 stemmer

Liberalistene: 0 stemmer

Alliansen: 1 stemme (0,3%)

Helsepartiet: 0 stemmer

Antall elever ved skolen: 347

Antall avgitte stemmer: 321

Deltakerprosent: 92,5%

Antall godkjente stemmer: 305

Antall blanke stemmer: 16

Antall ugyldige stemmer: 0

Ligger an til å gjøre tidenes skolevalg

Kristian Torve (24) var Arbeiderpartiets ungdomskandidat under skoledebatten på Fillan forrige uke, og han er i dag naturlig nok veldig godt fornøyd med skolevalgresultatet i øyregionen.

- At så mange unge er enige med Arbeiderpartiet er en vitamininnsprøytning og selvsagt veldig trivelig.

Under skoledebatten snakket han i hovedsak om tre ting: læreplassgaranti for yrkesfag, at helsesøster må være på skolen hver dag og at Ap er i mot FrP og Høyre sin iver etter å sentralisere, legger Torve til.

- Ap er klart størst, men hele venstresiden styrker seg. Dette understreker at unge har fått nok av FrP og Høyre i regjering.

Kristian Torve forteller at Ap ligger an til å gjøre tidenes skolevalg i Sør-Trøndelag, og at skolevalgene tidligere har gjenspeilet valgresultatet i Stortingsvalget.

- I så fall lover det godt for Arbeiderpartiet, legger ungdomskandidaten fornøyd til.