- Dette er fine saker, mener Georg Skatvold og skuer mot havmerden.

Takket være Livsglede for Eldre fikk han og mange andre fra sykehjemmet flott plass på kaia da de sammen med hundrevis av andre frøyværinger tok turen til Norhammervika for å møte havemerden som snart var framme etter den lange turen fra Kina.

- Hva hadde Frøya vært uten opprett? Jo, bare sauland, legger Georg til med et smil.

Han er imponert over det oppdretterne har fått til.

- Det er sannelig stort de har utrettet her ute. Jeg er utrolig stolt av Salmar, sier Georg som er onkel til Gustav Witzøe.

- En flott opplevelse

Nede på kaia møtte vi også Alf Witzøe.

- Det var stort å være til stede for å se havmerden komme til Frøya, forteller Alf som sørget for å holde orden på trafikken til og fra kaia på Nordhammervika da frøyværingene strømmet til for ta den store havmerden nærmere i øyesyn.

Lokalavisa Hitra-Frøya var i dag til sjøs og i lufta Se vår drone-video og nærbilder av giganten

Alf har vært bosatt i Oslo i 40 år. Nå er han tilbake på barndomsøya hvor han har fått jobb hos Salmar.

- Med Frøya i blodet, er det godt å være tilbake igjen, forteller Alf som er bror til Salmarsjefen.

Fabrikken stoppet opp noen timer i dag slik at de som ønsket det kunne ta turen til Nordhammervika for å ønske havmerden velkommen.

- Imponerende stor

Erlend Stensen og Arvid Håkon Seternes hadde tatt med seg flagg for å feire heimkomsten til havmerden.

Også de lot seg imponere av den store konstruksjonen.

- Den er sannelig kjempestor i forhold til de andre oppdrettsanleggene vi har her, fastslår Erlend.