De forspilte sjansers kamp

Nyheter

6.divisjon- herrer:

Orkanger 2 - Sandstad/Hitra2: 4-3

Tidligere i uka spilte Sandstad/Hitra2 bortekamp mot Orkanger 2. Kampen ble spilt under glimrende flomlysforhold på gressbanen til Orkanger.

Til tross for at Sandstad/Hitra2 stilte noe redusert til kampen, var det en gjeng som hadde tro på poeng denne kvelden.

At ytterligere to spillere måtte gi seg (en under oppvarming) og en etter 10 minutter gjorde ikke kampen enklere for Sandstad/Hitra2

Gavepakker

Etter to minutter er Sandstad frempå , men det ble ikke mål. Så kommer hitterværingene med to mann alene med keeper og scorer, men blåses for offside av dagens dommer som etter hvert kommer i søkelyset.

Orkanger 2 tar ledelsen på en gavepakke fra Sandstad/Hitra2. Like etter står det 1-1 etter at Petter Lervik setter ballen i mål. Orkanger tar på nytt ledelsen. Denne gangen på en flott heading.

Like etter er det igjen en gavepakke fra Sandstad som medfører at en takling på ball blir dømt til straffe av dagens dommer og 3-1. Deretter får Orkanger 4-1 på et flott satt frispark fra 20 meter. Sandstad/Hitra2 kommer også til flere sjanser, men bommer. Dermed ender omgangen ut med 4-1 til hjemmelaget.

Stormløp

Gutta har troen på å snu dette, og 2.omgang blir et eneste stormløp mot Orkanger 2 som foruten 2-3 kontringer etter hvert jubler hver gang de klarer å slå ballen utover sidelinjen og få halet ut tiden.

Sandstad/Hitra 2 produserer sjanse på sjanse, men ballen vil ikke i mål. Men etter omlag 75 minutter får hitterværingene endelig uttelling da Petter Lervik igjen setter ballen i mål.

- Vi fortsetter stormløpet, og utrolige sjanser spoleres. Det skytes over og utenfor fra fem meter, og det redddes på streken flere ganger av Orkanger. Men i det 81. minutt får kommer en ny redusering, denne gang ved Sindre Grindskar, forteller lagleder John Olav Johansen.

Til tross for flere utrolige sjanser i sluttminuttene og inn i overtiden taper Sandstad/Hitra2 kampen til slutt 4-3. Det var en skuffet gjeng som gikk av banen etter å ha produsert minst 10 enorme sjanser etter hvilen.

- Burde vært utvist

John Olav Johansen forteller at dommer kom i søkelyset da han i løpet av kampen klarte å gi samme spiller gult kort to ganger og fortsatt la han stå på banen.,

- Han hadde nok registrert feil spiller, antar Johansen. Dette ble bemerket av hitterværingenes kaptein, men dommeren ville ikke høre på dette.

Han fikk også en stri tørn da han måtte håndtere Orkanger-spillere som usportslig klippet ned Sandstad/Hitra2-spillere som var på vei igjennom flere ganger. Fem gule kort ble delt. ut alle til Orkanger.

- Nå får vi brette opp ermene, og satse på en god kamp på søndag hjemme mot Kil/Hemne 3, sier John Olav Johansen.

Sandstad/Hitra2 ligger fortsatt på andreplass. SE TABELLEN HER