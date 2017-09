I øyregionen for å treffe folket

Nyheter

To av Senterpartiet i Sør-Trøndelags toppkandidater var torsdag morgen og formiddag å treffe på Sistranda og Fillan.

Utenfor Hjorten kjøpesenter kunne andrekandidat Geir Arild Espnes og fjerdekandidat Vegard Frøseth Fenes forteller at partiet i disse dager er på rundtur innom alle kommunene i Sør-Trøndelag for andre gang.

- Det er veldig stas å ut og treffe folket i distriktene, fortelle dem nærmere hva det er Senterpartiet står for og høre hva de er opptatte av. Vi håper å få mobilisert de siste velgerne med turneen vår.

- I år satser Senterpartiet i Sør-Trøndelag på å få to representanter inn på Stortinget og nå virker vi nærmere enn noen gang, legger Vegard Frøseth Fenes optimistisk til.

Føler lokal tilhørighet

Geir Arild Espnes forteller at det er veldig trivelig og litt ekstra spesielt for han å besøke øyregionen.

- ¾ av slekta mi kommer i fra Frøya så jeg føler en tilhørighet til plassen. Somrene ble ofte tilbragt på Frøya og langs kysten. Det gjorde at jeg ble godt kjent med øyregionen, og at jeg i tillegg til landbruket bryr meg om nettopp kyst, fiskeri og havbruk.

Samferdsel og norsk eierskap

Frøseth Fenes og Espnes forteller at de har merket seg at det er i sær to saker som øyværingene er opptatte av.

- Vi har merket oss at øyværingene er svært opptatte av samferdsel. At det er lagt til rette for gode og trygge forhold når det blant annet gjelder å frakte produkter inn og ut av øyriket. De er også opptatte av at det er godt nok utbygd mobil- og internettdekning, noe vi også mener er avgjørende både for innbyggerne og næringslivet. Senterpartiet er som kjent opptatte av distriktspolitikken og at det skal leve folk i alle delene av landet vårt. Da må det tilbys og bygges ut gode nok tjenester over alt.

Til slutt sier politikerne at Senterpartiet er opptatte av norsk eierskap, blant annet innen fiskeri og havbruksnæringen.

- Mulighetene i norskeide selskap er med på å sikre at det forblir arbeidsplasser ute i distriktene, og det er den beste sikkerheten for at folk skal fortsette å bli boende i utkantene.