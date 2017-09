Spillebula som skal gi kondis

Nyheter

- Jeg ble svett. Men det var arti, sier Fredrik Sandvik.

- Men det hadde vært artigere hvis jeg hadde fått litt motstand, sier han vendt mot klassekamerat Daniel Johansen, som han nettopp har spilt en runde Playpulse mot.

- Det var kult. Men jeg synes kula gikk litt sakte, sier Daniel.

Fredrik og Daniel er klassekamerater på maritime fag, og det er under bli kjentdagen på Guri Kunna at de er innom den nye spillebula i Frøyahallen. Her er det rigget til åtte spinningsykler foran hver sin skjerm. På skjermene går et krigsspill med tanks. Det spesielle med spillet er at man må sykle for å få tanksen til å gå framover.

- Alle kan komme og spille

Kommunelege Ingrid Kristiansen er en av de som er til stede i spillebula. Hun forteller at opplegget er en del av folkehelse-samarbeidet skolen har med St. Olav og NTNU.

- Dette er et tilbud i første rekke til ungdom som er inaktive. Men alle skal kunne bruke det, forteller hun.

Det er to klasser ved Guri Kunna som er plukket ut til å delta på prosjektet med playpulse. Dette betyr at elevene ved restaurantfag og fiske og fangst får en skoletime i uka med dataspill. Men både andre ungdommer og voksne skal få muligheten til å komme innom "bula" og spille playpulse.

- Det beste fra to verdener

Men dette er dataspill som gjør deg svett.

- Det er en bra treningsform. Det er et lagspill, og man glemmer at man trener når man holder på, forteller Ingerid Arbo, som er fedmeforsker ved St. Olav, og som skal følge opp prosjektet ved skolen.

Spillutvikleren er også til stede. Kristoffer Hagen har brukt tre år på å utvikle spillet. Først som en masteroppgave med NTNU, nå som en del av en doktorgrad.

- Jeg synes spinning er fryktelig kjedelig. Ideen var å bruke underholdningen i et spill i en treningssetting, for å få det beste fra to verdener. Når man spiller dette så tenker man ikke på at man beveger seg. Men når man går av sykkelen kan man være helt utslitt, sier han.