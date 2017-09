Over 50 barn deltok i lesekampanjen på Frøya

Nyheter

Barn i fra Frøya, Hitra og landet forøvrig har i løpet av juni, juli og august deltatt i den digitale kampanjen Sommerles.

Biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen forteller at over femti barn har vært med på Sommerles på Frøya i år.

I Sør-Trøndelag ble det til sammen påmeldt 4643 barn til Sommerles denne gang. Det er tjue prosent av elevgrunnlaget i fylket, opplyser Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Skaper leselyst

I løpet av kampanjeperioden er det i fylket til sammen lest 55.823 bøker og 6.027.550 sider. Nettsiden Sommerles.no kombinerer dessuten lesing med dataspillelementer. Brukerne samler XP (poeng) og går etterhvert opp i level (nivå) ved å lese bøker og Sommerles-fortellingen, svare på oppgaver og lete opp kodeord på sitt lokale folkebibliotek. Når man har nådd visse nivåer, kan man troppe opp i biblioteket for å hente ut små premier.

- Tanken med dette er at barn som leser jevnlig i løpet av sommeren opprettholder leseferdighetene sine gjennom en lang ferie. Men det aller viktigste er å skape leselyst. Barna skal bli med på dette fordi det er gøy, sier Ingrid Ericson i Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Sommerlesfest med illustratør

Alle som har deltatt i Sommerles-kampanjen er invitert til fest ved Frøya eller Hitra bibliotek.

På formiddagen mandag 18.september blir det Sommerlesfest på Frøya bibliotek og samme dato, men senere på dag, blir det Sommerlesfest på Hitra bibliotek.

Til festene kommmer illustratør og forfatter Reidar Kjelsen. Hans forestilling handler om å gi fantasien fri flyt og å skape interesse for bøker. ”Æsj!”, ”Ku uten hode”, ”Tissemus” og ”Bertil Bestemmer selv!” er bøker for dem som skal stave seg gjennom sine første setninger. Veldig enkle bøker, med vekt på humor. Med utgangspunkt i disse, tegner Kjelsen på flippover og improviserer sammen med barna. Kjelsen forsøker å skape bevissthet rundt det at mennesker spiser dyr. Han inviterer barna til å fabulere over hvorfor de voksne bestemmer og hvorfor de gjør så mye rart.

Reidar Kjelsen er også kjent for å samarbeide med Jon Ewo om Otto Monster - bøkene, for å skrive spreke bøker i Cappelens «Løveunge»-serie og for å være rekordmye ute på skolebesøk.