Nyheter

"Årets lam har omkomme", sto det på et stort skilt utenfor Rema 1000 på Frøya før helga. Det er nok ingen skrivefeil, men en "gimmick" flere dagligvarebutikker har benyttet seg av de siste årene, i stedet for å si at lammekjøttet er ankommet.

Så er det sikkert sant da, det gamle ordtaket: "Den enes død, den andres brød". Eller i dette tilfellet; et ettertraktet produkt på høstens middagsbord,enten det er i form av lammelår, lammegryte eller får-i-kål.