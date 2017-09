Fire om fisk

Nyheter

Spiser vi like mye fisk som vi gjorde før? Og spiser vi det fordi vi må, eller for at vi synes det er godt? Er det noen forskjell mellom kjønn og alder? Stemmer det at det er de eldre som vil ha fisk, mens ungdommen foretrekker Grandiosa?

Og hvilken fiskerett er mest populær?

I 1997 spurte vi fire tilfeldig vi møtte på Sistranda.

Agnar Gjessing

42 år, utflytta Gjæsing-væring, bosatt i Trondheim.

– Jeg spiste kanskje enda mer fisk før, men jeg spiser ganske mye fisk året rundt nå også. I fjor var jeg rundt fire måneder på Gjæsingen, og da sikret jeg meg fisk til resten av året. Fisken fryser jeg ned og tar med hjem. Det går også en del i fiskekaker og fiskball.

Det aller beste jeg får av fisk, er steikfisk. Spesielt av småsei. Men det første ferskfiskmåltidet jeg spiser etter at jeg kommer utover til Gjæsingen er heller ikke å forakte.

Jenny Holmen

68 år, bosatt på Mausund.

– Vi spiser like mye fisk nå som vi alltid har gjort. Mannen min har vært fisker, og det har vært god tilgang på fisk. Så fisk spiser vi mange ganger i uka året rundt. Og vi bruker alle mulige fiskesorter. Ferskfisk av lange er for eksempel veldig godt.

Jeg lager også all fiskmaten, som fiskekaker og fiskball selv. Til og med leverball lager jeg. Det lærte jeg hjemmefra.

Det aller beste jeg får av fisk er ferskfisk av torsk, med lever og rogn.

Kirsten Skagen

36 år, bosatt i Klubben

– Nei, fisk spiser jeg svært sjelden. Kanskje ikke oftere enn annenhver måned. Jeg har liksom ikke fått smaken på fisk, men det hender jeg spiser laks på jobben på SalMar.

Jeg kom til Norge fra England som 13-åring, og hadde ikke noe forhold til fisk. Så jeg har heller aldri blitt glad i fisk eller fiskmat.

Men jeg har smakt fritert breiflabb som jeg syntes ikke var så verst. I det hele tatt går det an å spise fisk som andre har tilberedt. Men jeg får ikke til et velsmakende fiskemåltid selv.

Dag Ove Gården Løveng

18 år , fra Sørburøya,

hybelboer på Sistranda

– Jeg er glad i fisk, og spiser det flere ganger i uka. Fisk har jeg med hjemmefra, og jeg tror jeg spiser det like ofte nå som jeg ville ha gjort om jeg bodde hjemme. Mest går det på fisk jeg koker. Det kan være torsk, uer og gammelsalta sei. Pizza blir det bare de helgene jeg har så mye å gjøre at jeg ikke tar meg tid til skikkelig middag. Nysalta torsk og uer, og gammelsalta sei er det jeg synes er aller best.