300 ungdommer til turnstevne på Frøya

Nyheter

Frøya IL har fått tildelt ”ungdomsstevnet i turn 2017” og det vil bli arrangert på Sistranda helga 27.-29. oktober.

300 ungdommer i fra 13 år og opp til 18 år kommer til å delta på ungdomsstevnet, og de representerer tretti ulike lag i fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

Innvilget pengestøtte og fri adgang

Frøya IL opplyser at de ønsker å gjennomføre et stevne med fokus på idrettsglede samt å vise fram alle de flotte idrettsanleggene som finnes på Frøya. I tillegg til hovedfokuset på turn tenker nemlig idrettslagslaget å arrangere ulike workshops, blant annet innen taekwondo, tumbling, stortrampoline, klatring, fotball, svømming og dans.

I forrige uke vedtok Frøya kommune å støtte arrangementet med 10 000 kroner og gi stevnedeltakerne fri adgang til alle idrettsfasiliteter som kommunen disponerer.

Avhengig av frivillig innsats

Dette blir ikke første gang at Frøya IL arrangerer et stort stevne. Tilbake i 2015 arrangerte de barnekretsturnstevne med over 1000 besøkende, og har fått gode tilbakemeldinger på opplegget i etterkant.

Frøya IL opplyser at de er avhengige av mange frivillige og at de denne gang også håper at befolkningen på Frøya stiller opp.