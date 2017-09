- Ikke en film for de med klovneskrekk

Nyheter

Ola Marius Ottesen (16), Ridas Bliudzius (15 snart 16) og Magnar Kristian Berge (15) var blant flere øyværinger som fredag kveld hadde tatt turen til Hitra kino for å la seg skremme og underholde av den kritikerroste skrekkfilmen It.

- Vi dro på kino for å se It fordi vi ville se noe skummelt. Og fordi trailerne til filmen vi hadde sett på Facebook så veldig spennende ut, sier kameratene.

Skal gå greit å sove i natt

I It følges syv barn kjent som "The losers club". Flere av de har det ikke greit på hjemmebane og de blir mobbet av eldre ungdommer. I tillegg skjer det mystiske forsvinninger i den lille amerikanske byen de bor i. Når Bill opplever at hans lillebror plutselig forsvinner får han gjengen til å bli med på letingen - og slik støter de på den skremmende klovnen Pennywise.

- Filmen var skummel nok, medgir Ola Marius, Ridas og Magnar Kristian, men ikke så ille som de hadde trodd på forhånd.

- Vi skvatt litt til i kinosetet, men til tider var den også veldig klisjeaktig slik at vi skjønte hva som kom til å skje. Likevel var det en spennende historie. Filmen får terningkast seks eller en sterk femmer av oss.

Filmen beskrives av NRKS filmpoliti som et underholdende mareritt.

"Filmen scorer ikke nødvendigvis på orginalitet og nytenkning, men velter seg effektivt i nostalgiske skrekkfilmtradisjoner fra den gangen en horrorfilm kunne være både morsom og spennende på samme tid", skriver anmelder Birger Vestmo og triller terningkast fem. Det samme gjør VGs filmanmelder Sandeep Singh og skriver at regissør Andrés Muschietti har laget den mest effektive Stephen King-skrekken på over tredve år.

Filmen er basert på en Stephen Kings roman med samme navn. På nittitallet ble det laget en mini TV-serie av It.

- Det skal nok gå greit å sove i natt, er de tre tenåringsguttene enige om. - Vi har nok ikke fått klovneskrekk etter dette og kan godt anbefale filmen til andre. Forutsetningen er at man liker grøss og ikke har klovnefobi.

- Filmen forrige fredag var verre

På kinoforestilligen var også Alejandro Rios Jørgensen (blir 14) og hans mor Jessica Jørgensen.

- Mamma er ikke med fordi jeg synes skrekkfilmer er fryktelig skumle, men fordi vi begge liker skrekkfilmsjangeren veldig godt. Det er herlig å kjenne adrenalinet stige og bli litt redd, smiler de to fornøyde etter kveldens kinopplevelse.

- Men filmen vi så på kino forrige fredag var langt verre. På Annabelle 2 turte jeg bare å se halvparten av filmen, sier Alejandro lurt.

Han legger til at han håper det vil komme en oppfølger til It.

Mange lider allerede av coulrofobi, en frykt for klovner. Det spørs om ikke antallet personer med klovneskrekk blir å stige etter som kassasuksessen It fortsetter å gå sin seiersgang på kino. Filmen settes opp flere ganger i øyregionen, du kan se den på Frøya kino søndag 17. september. Den går også på Hitra kino søndag 17. september samt onsdag 27.september.