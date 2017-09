Tok bronse og kvalifiserte seg til nordisk mesterskap

Nyheter

I helga arrangeres det NM i fem-kamp i Stavern, og Hitra vektløfterklubb er representert med flere deltakere.

Allerede fredag var Kim Alexander Kvernø i aksjon i klassen 17-18 år, og her sikret øyværingen seg en bronsjemedalje.

Hitra vektløfterklubb forteller at Kim Alexander nesten gjorde opp mot årsbeste i går, med 77 i rykk og 98 i støt. I tillegg klarte han å kvalifisere seg til nordisk mesterskap som arrangeres i Finland senere i høst.

Lørdag er det to løftere i fra Hitra vektløfterklubb som er klare til å vise hva de er gode for i konkurransen. Lokalavisa kommer med en oppdatering på resultatene.