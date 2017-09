Barnehagen fikk på redningsvester og la ut på en tur på de sju hav

Nyheter

Årets nattseilertur for oss i Barman barnehage ,storbarn avd. «Jupiter», fant sted onsdag 6.september.

Først kjørte vi buss til Hopsjøn ,og der stod fire staute karer og tok imot oss. Det var Olav, Per, Arne- «Nusse», Harald og «Skipshunden»: «Stratos» var også med.

Vi fikk på oss redningsvester og da var alt klart for å ta en tur på de sju hav.

Vi tok et strandhogg på Oløàn og der hadde vi det flott. Mannskapet hjalp oss å finne krabber og ellers med skifting av klær etter at de fleste tok et bad...

I år grillet vi fiskekaker og det var kjempegodt.

Før vi dro tilbake fant Andrine et skattekart og Ella fant selve skatten. Men alle fikk av skatten.

Vi gleder oss alt til neste år.