Holdt halvveis - men så skjedde det noe med laget

Frøya-KIL/Hemne 2 (0-0) 1-4

5. div menn avd. 02, runde 15.

Frøya FKs herrelag spilte søndag ettermiddag mot KIL/Hemne 2 på Frøya idrettspark.

Etter 45. minutter var det ingen av lagene som ennå hadde scoret mål eller skapt de store sjansene, men Frøya-trener Bjørn Roger Ervik var fornøyd med laget sitt for det.

- Vi spiller en akseptabel første omgang.

Raske mål

Omtrent ett minutt ut i andre omgang får Frøya omsider kampens først nettkjenning. Målet er det spiller nummer ti, Jørgen Guttelvik Morkemo som står for.

Gleden blir likevel ikke langvarig for etter knappe fem minutter utligner KIL/Hemne 2.

Det unge Frøyalaget kommer seg knapt over på motstanderens banehalvdel, og det fører naturlig nok til frustrasjon blant spillerne.

Det blir bortelaget som setter inn kampens tredje mål omtrent i det 30. spilleminutt, 1-2. Like etter får Kil/Hemne 2 nok en sjanse og denne gang setter motstanderen ballen like utenfor krysset til Frøya-keeper Eirik Vatn Fredagsvik. Deretter følger det to nye raske mål fra bortelaget, og i løpet av to minutter har Kil/Hemne 2 punktert kampen.

Resultatet 1-4 blir stående uforandret det siste kvarteret av kampen.

- Vi er et ungt lag som klarer å stå i mot et litt toppet motstanderlag ei god stund. Men etter at motstanderen utligner til 1-1, så skjer det noe med oss. Vi gjør for mange feil i overgangene, da kommer motstanderen på kontring og får nettkjenning, slår Frøya-trener Ervik fast etter kampslutt.

Han legger til at det er et helt annet lag de stiller med etter at høstsesongen tok til, men at laget har et stort potensiale.

- Vi har et generasjonsskifte på gang med unge lovende spillere, og på sikt tror jeg det blir bra. Vi får bare se positivt framover, prøve ut de nye spillerne i nye posisjoner og gjøre laget mer samspilt. Fokuset framover nå blir å ta poeng så vi ikke risikerer å rykke ned.

Det gjenstår fire kamper til, neste kamp spilles fredag 22. september på bortebane mot Malvik.