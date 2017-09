Anbefaler kommunale veier for folkehelsa

Nyheter

Som lokalavisa fortalte sist uke er det lagt fram et forslag til kriterier for hva som bør være kommunale veier i Frøya kommune.

11,4 kilometer vei kan bli privatisert Flere grendaveier på Frøya, blant annet i Stølan krets og på Uttian, kan bli privatisert hvis politikerne velger å følge kriteriene som rådmannen foreslår.

Veier som faller utenfor kriteriene kan bli privatisert, og i saksframlegget listes det opp 11 kommunale veier som kan privatiseres hvis kriteriene vedtas.

Politikerne skal ta stillng til kriteriene, først i hovedutvalg for drift tirsdag, og så i kommunetyret, som skal gjøre vedtak.

Ett av kriteriene som foreslås er at veien går til definerte utfartssteder. I saksframlegget vises det til kommunens folkehelsesatsning, og at "Frisklivssentralen og Frøya turlag kan være viktig premissleverandører ved vurdering av hvilke områder det skal opprettes kommunal parkering for adkomst til stier og turområder"

Frøya turlag har allerede levert sin høringsuttalelse til saken, og her peker de på at tre veier som havner på privatiseringslista bør beholdes som kommunale veier:

Dette gjelder veien til Bua, Kvisten og Dragsneset.

"Når det gjelder rådmannens forslag om å gjøre veiene til Bua, Dragsnes og Kvisten private vil vi uttrykke vår bekymring for tilgangen til friluftsområdene disse veiene leder til. De aller fleste grunneierne i Frøya er udelt positive til befolkningens bruk av friluftsområdene i utmarka, men vi registrerer allerede at for noen friluftsområder der det er privat vei inn til, er grunneierne mindre positive enn før, og at det er ønsker om å begrense bruken. Vi er derfor bekymret for om omgjøringen av disse veiene til privat vei vil forsterke en slik negativ utvikling" står det i turlagets uttalelse.

Videre er turlaget fornøyd med at veien til Kjerrvågsundet og Fillingsneset foreslås beholdt som kommunale, og at kommunen vurderer å ta ansvar for vei fram til, og for parkeringsplassen, i Stutvassdalen.