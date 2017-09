God påmelding til Frivillighetens Torg

Nyheter

Det er stor og bred aktivitet i friviligrørsla på Hitra. Og mange ønsker å benytte anledningen til å vise seg frem på lørdag. Da arrangeres Frivillighetens Torg i Hitrahallen.

Under arrangementet Frivillighetens Torg er ulike aktører innen idrett, kunst og kultur og andre frivillige samlet i Hitrahallen for å vise seg frem og bredden i sitt tilbud. Dersom du har lurt på om du skulle begynne med korsang eller en ny treningsform er arrangementet en fin arena for å få svar på alle slike spørsmål.

Det er mange lag og foreninger som har vist interesse for arrangementet.

- Det er til sammen 26 lag og foreninger som har meldt seg på. I dette tallet er det også to idrettslag med flere undergrupper. Dette er bare positivt, sier Kasia Czaplis i arrangementskomiteen.

Czaplis oppfordrer alle til å stikke innom Hitrahallen på lørdag.

Kanskje oppdager man et tilbud man ikke visste eksisterte også. Frivillighetens Torg avløses av Frivillighetens uke, med ulike tilbud fra lag og foreninger på Hitra.