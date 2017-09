Utsetter veisaken

Nyheter

Kriteriene for hva som fortsatt skal være kommunale veier fikk en grundig drøfting i dagens driftsutvalg i Frøya kommune. Men politikerne ønsket ikke å gjøre noe vedtak om kriteriene.

11,4 kilometer vei kan bli privatisert Flere grendaveier på Frøya, blant annet i Stølan krets og på Uttian, kan bli privatisert hvis politikerne velger å følge kriteriene som rådmannen foreslår.

Dette var kriteriene (for at en vei fortsatt skal være kommunal) som administrasjonen la fram:

- Veger fram til offentlige bygninger og anlegg

- Eksisterende kommunale veger som er regulert som offentlig veg

- Veger fram til definerte utfartssteder

- Veger fram til kirker, kirkegårder og minnesmerker

- Veger fram til industrivirksomhet

- Eksisterende kommunale veger i Øyrekka

Et hovedmoment for Ap var at de ikke ønsker å privatisere veier som går gjennom - eller til ei grend med fastboende. Eksemplene som ble nevnt var Kvistaveien, Buaveien og Vikasundet, men det var også flere veier på "privatiseringslista" de mente ble feil å privatisere.

- Det er viktig at grendene fortsatt er levende rundt om på Frøya. Selv om befolkningsøkningen i hovedsak kommer på strekningen Hellesvikan til Flatval, så kjøper nye frøyværinger hus i grendene som ligger utenfor den strekningen, sa Heidi Taraldsen (Ap).

Det viste seg å være stor forskjell på hva som ble forstått som "gjennomgående grendavei", et kriterium som hadde ligget i de gamle retningslinjene for kommunale veier. Ap-gruppen forstod dette som en vei som gikk enten gjennom ei grend eller til ei grend, mens Hallgeir Hammer (V) og adminsitrasjonen oppfattet det som en vei som i begge endet munnet ut i en annen vei.

Kristin Reppe Storø mente det var mer riktig å se på veier i kommunale boligfelt, der "folk har kjøpt ei tomt hvor det ikke er lagt inn i prisen at de skal ha rett på livslangt veivedlikehold".

Hun ba om man måtte se på en ordning der beboere i slike felt betaler for vedlikeholdet, uten at veien nødvendigvis blir privatisert.

Hallgeir Hammer (V) var den som var mest enig i sakframlegget og de kriteriene som ble lagt fram.

- For meg handler dette om rettferdighet. Hvorfor skal noen ha privat vei, og andre ha kommunal?

Han mente at eksemplet fra Kvistaveien, der beboer Kai Ronny Arntzen stod fram i lokalavisa før helga, ikke var et eksempel på urettferdighet.

- Det kjennes vanvittig urettferdig - Det er vanskelig nok å bo på denne siden av Frøya, om vi ikke skal få dette også, sier Kai Ronny Arntzen på Kvisten.

- Hvis det bor folk i 25 hus langs den veien, så blir det ca 70 meter vei fordelt på hver. Det er de som bor alene på enden av en fire-femhundre meters lang vei, men som koster all veivedlikeholdet selv, fordi veien er privat, sa Hallgeir Hammer.

Kriteriene som gikk på at veier til industri og til etablerte utfartsmål ble også diskutert.

- Hva regnes som industri? Er turistnæring industri, spurte Heidi Taraldsen.

Administrasjonen innrømmet at dette punktet ikke var helt gjennomtenkt.

Saken ble sendt tilbake til administrasjonen, der de får i oppgave å se mer på en del av de kriteriene de har foreslått, samt å undersøke hvordan man kan få en løsning for veier i kommunale boligfelt.

Utsettelsen betyr at saken ikke blir behandlet i førstkommende kommunestyre.