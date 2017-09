Internasjonale kvinner byr på nytt på bugnende buffet

Nyheter

Som de har gjort flere ganger tidligere, byr Internasjonal kvinneforening Frøya også i år på en matdag hvor alle øyværinger er invivert til bords.

- Vi tilbyr en buffet på flere retter samt et bugnende kakebord samt kaffe. Litt underholdning er som vanlig på plass. Tradisjonen tro skal vi også ha lodd og auksjon så gjestene kan godt ta med litt ekstra cash, sier Marlene van Rooyen-Dahl, som er leder i foreninga.

Pengene fra årets matdagen går til et lite barnehjem i Sør-Afrika.

- Vi har støttet små organisasjoner over hele verden i flere år. Pengene vi får av matdagen går garantert direkte til de som trenger støtte, ingen mellomledd. Siste stunt gikk til foreldreløse i Sierra Leone etter Ebola virus-katastrofen der. Vi samarbeidet med en norsk frivillig sentral som heter Verdige Smil og har fått tilbakemelding om hvor pengene kom til nytte. I år vil vi gjerne hjelpe foreldreløse barn i Sør-Afrika i et barnehjem ved navn Ithemba Elisha project, forteller van Rooyen-Dahl.

Internasjonal kvinneforening Frøya har vi medlemmer fra Namibia, Indonesia, Norge, Thailand, Færøyene, Fillippinene, Ghana og Estland.

- Vi samles en gang i måneden for å være sosial og lære det norske språket, og om forskjellige kulturer samt hvordan vi tilpasser oss på Frøya.Vi støtter hverande i lære og liv i Norge og på Frøya. Vi er en beskjeden gruppe av kvinner som startet opp allerede i 2000. Det som er viktig for oss er barn og deres sjanse til å overleve i verden, forteller lederen.

Årets matdag arrangeres 30. september

kl. 18 på Klubben grendahus i Gurvikdalen.

- Inntekten går uavkortet til prosjektet i Sør-Afrika. Beskjeden inngangspris på 250 kr for voksne, 150 kr for ungdommer og 50 kr for barn. Vi ber gjestene å ta med akkurat med inngangspenger, sier van Rooyen-Dahl.