Nyheter

- Jeg har stor respekt for elever som protesterer mot dette! De bør ha vår fulle støtte! Det er også godt at Frøya kommune støtter elevene! Alle som bor i vår kommune bør gjøre det samme, for dette dreier seg om mer enn lang reisevei for elever, selv om det er viktig nok. Dette dreier seg holdninger til fagområder og yrker; det handler om rikt sammensatte fagdisipliner og ikke minst om at skolen på Frøya gjøres til en trang fagskole.

Det skriver skolemannen Hans Anton Grønskag i et lengre debattinnlegg her på Hitra-Frøya.no i forbindelse med saken om at elever har startet underskriftsaksjon i protest mot omorganiseringa ved Guri Kunna vg skole. En omorganisering som meget vel kan ende med at studiespesialiseringa, som i dag er organisert både på Frøya og Hitra, blir lagt bare til ett av skolestedene. Mange frykter at det ligger tydelig i kortene at det er skolested Frøya som blir hardest rammet at denne omorganiseringa, selv om skoleledelsen hevder at ingenting er bestemt.

- Har man glemt at kombinertskolen skulle være normen? Ved innføring av videregående skole skulle de ulike yrkesskolene, fagskolene og gymnasene inn under samme tak. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i det siste 10-året lagt seg på en annen linje. De slår sammen skoler under ett navn, og sorterer yrkesfag og allmennfag til ulike skolesteder, med henvisning til at det er "samme" skole. Skyldes dette at vi har fått en ledelse i fylket som ikke forstår verdien av den kombinerte skolen? Skyldes det at det er lite igjen med skolefolk i lederstillingene i fylket, eller er det slik at økonomene har overtatt ledelsen helt? I dette tilfelle legges kabalen fram for "Skolen", med håp om at den "rette" konklusjonen blir fattet, skriver Grønskag.



Han mener alle som bor i Frøya må støtte protestaksjonene.

- Alle som bor i vår kommune bør gjøre det samme, for dette dreier seg om mer enn lang reisevei for elever, selv om det er viktig nok. Dette dreier seg holdninger til fagområder og yrker; det handler om rikt sammensatte fagdisipliner og ikke minst om at skolen på Frøya gjøres til en trang fagskole. Frøyasamfunnet er ikke tjent med at flere fagområde/studieretninger forsvinner. Vi har alt mistet alt for mange. Alle, både i og utenfor skolen, bør på banen! Nok er nok! Vi bør heller få studieretninger tilbake, skriver han.