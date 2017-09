Vil ha kommunen med på å betale motorsport-tomta

Nyheter

Som kjent har NMK Frøya tidligere i år fått kjøpe arealene hvor motorsportsenteret er etablert på Frøya flyplass. Samtidig som Salmar kjøpte tomta til selve flyplassen, fikk NMK kjøpe ut sitt areal fra Frøya Flyplass DA for 200.000 kroner.

Motorsportklubben søker nå Frøya kommune kan ta hele eller deler av kostnadene ved kjøpet. I sin søknad viser de til at kommunen tidligere har kjøpt arealer til idrettsformål, som Frøya storhall, Frøya idrettshall og Frøya idrettspark.

Klubben viser til den store aktiviteten på motorsportsenteret, og at banen blir brukt til idrett for barn og unge.

"Her kan nevnes Barnekreftavdelingen i Trøndelag, Moa, Øvergården, Øytun med brukere, egne arrangement samt Tour of Norway for Kids."

I søknaden skriver de:

"Vi håper kommunen kan ta hele eller deler av denne kostnaden slik at ikke vi som klubb setter oss i ett økonomisk uføre. NMK Frøya hadde i 2011 ca 2 mill i lån på baneanlegget, pr i 2017 så har vi igjen ca 800 000 i lån. Dette er utgifter som dekkes av NMK Frøya. Klubben har ca 400 000 i rene utgifter hver sesong og som vi klarer å forvare. Her tror jeg ikke det er mange idrettslag som forstår hvordan vi klarer dette, men vi er en gjeng entusiaster som bedriver og lever for å få til noe i Frøya samfunnet. Det kan også nevnes at NMK Frøya betaler 60 000,- i årlig leie til FFDA for leie av området oppe på plassen. Så her håper vi at Frøya kommune kan være behjelpelig".