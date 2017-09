- Nå har jeg tid og overskudd til å være frivillig

Nyheter

Frivillighetens torg ble arrangert i Hitrahallen lørdag. Der kunne folk komme og se på det meste av frivillige lag og organisasjoner som Hitra har å by på.

Ordfører Ole L. Haugen sto for den offisielle åpninga. Han vektla i sin åpningstale viktigheten av at mange bidrar med frivillig dugnadsinnsats.

- Vi snakker om god, gammeldags norsk dugnad, frivillig ulønna arbeid for å glede andre og gjøre nytte for seg i omgivelsene. Gjøre noe sammen for andre og for hverandre. Det blir kanskje undervurdert når folk samles, at det er mange som yter for at andre skal kunne nyte. Men det å bidra for å gled deg sjøl og andre, det har min varmeste anbefaling , prøv det, sa Haugen.

Ordføreren trakk fram det vide spekteret av frivillig-innsats som finnes på Hitra og andre steder.

- Vi har et stort mangfold innenfor frivillig arbeid og dugnad. For eksempel sanitetskvinnene og grendalagene. Så har vi idrettslagene, her er det fantastisk mange som engasjerer seg for at vi skal ha et tilbud for unge og voksne. Ikke bare tilbudet som skapes, men vi ser også at flotte anlegg bygges opp og drives. Så har vi korpsene og korene, de humanitære lag og organisasjoner som gjør en fantastisk innsats, ikke bare nære forhold, men også bidrar i den store verden. Vi har organisasjoner inne natur og miljø ... Ja, mange andre burde også vært nevnt . Det er viktig at vi har bredden og mangfoldet, sa Haugen og vektla hvordan frivillige lag kan være en fin arena også for å inkludere øyas mange tilflyttere fra hele verden.

- Et stort ønske;la oss ta vare på frivilligheten. Så skal vi fra kommunens side legge tilrette så godt som mulig, med en liten skjerv når det er nødvendig og på andre måter. For skal kommunen klare å løse sine mange oppgaver i framtida - vi blir jo f eks flere eldre og vi ser at ungdom har en mer krevende hverdag - så tror jeg ikke kommunen har mulighet til å gjøre dette uten å ha med de frivillige organisasjonene på samarbeid. Så her ligger en liten invitasjon, sa Haugen.

Kjell Faxvaag var en av de som stilte opp frivillig på Frivillighetens torg. Han er nestleder i Hitrapensjonistene, som er medlem i Norges pensjonistforbund.

- Vi fremmer saker for pensjonistene og tilbyr råd og veiledning, sier Faxvaag.

- Hvorfor er det viktig å ha en frivillig forening for pensjonister?

- Vi har ingen forhandlingsrett lenger når det gjelder vår økonomi. Vi er satt på sidelinjen og er prisgitt politikerne. For å si det enkelt; vi har kommet dårlig ut. Vi jobber for å bedre kårene. For eksempel bedre tannhelse for pensjonistene.

- Hva synes du om at frivillige lag og organisasjoner får vise seg frem på denne måten?

- Her viser vi hvor stor bredde det er i frivilligheten i Hitra-samfunnet. Jeg synes det er imponerende.

- Har du vært aktiv i andre frivillige lag og organisasjoner opp gjennom livet?

- Jeg har ikke hatt tid til det, fordi jeg har vært selvstendig næringsdrivende, så det har jeg ikke hatt overskudd til. Men nå har jeg tid og overskudd, sier pensjonisten.