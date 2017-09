Innbetaling av restskatt ga ekstraordinær skatteinntekt

Nyheter

Tertialrapporten for andre tertial i 2017 viser at Frøya kommune styrer mot et solid overskudd på drifta. I likhet med i fjor, kommer det inn langt høyere skatteinntekter enn man våget å budsjettere med. Noe spesielt er at kommunen i august fikk inn 27,7 millioner kroner, mot forventet cirka fem millioner. I følge kemneren skyldes beløpet "innbetaling restskatt person".

Men kommunen forbruker også mer enn budsjettert, selv om disse merutgiftene ikke er i nærheten av å spise opp de ekstra skattepengene. Merinntektene fra skatt er på 41 millioner, mens overskuddet per 1. september var på 38,4 millioner. Det betyr at kommunens virksomheter totalt har brukt 2,6 millioner mer enn budsjettert.

- Rådmannen ser en stor endring i skatteinngangen som igjen skyldes at Frøya kommune og næringslivet i kommunen «går godt». En naturlig følge av dette er at økt aktivitet medfører økt utgift for kommunens virksomheter. Hvor stor grad av dette er direkte knyttet opp mot merforbruket er spørsmålet som rådmannen må stille og identifisere sammen med sine ledere. Rådmannen og ledergruppen har også startet med å identifisere evt. tiltak som kan iverksettes for å holde driftsrammene som er vedtatt, står det i rapporten.