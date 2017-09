Skal kommunen kjøpe dette bygget?

Nyheter

Det er nå ti år siden Kysthaven stod ferdig på Sistranda, og Frøya kommune ble leietaker i to av de tre etasjene i bygget som eies av Frøy Eiendom.

I leieavtalen har kommunen en opsjon på å kjøpe den delen av bygget som de leier eller videreutleier: det vil si de to øverste etasjene. Denne retten varer i ti år fra avtalen ble skrevet, noe som betyr at den utløper i år. Derfor har rådmannen nå gjort en vurdering som legges fram for politikerne i kommende formannskap.

Her veies årlige leieutgifter opp mot hva det vil koste kommunen i renter og avdrag å betale bygget ved en overtakelse.

Rådmannen har hentet inn et overslag på hva prisen på bygget vil bli. Med en pris på 23.800 kroner per kvadrat vil totalprisen på de to etasjene bli 72. 637 600 kroner.

Rådmannen ender opp med å anbefale at kommunen avstår fra kjøp, og heller fortsetter som leietaker.

Kommunestyret skal i denne uka vedta en handlingsregel for hvor mye kommunen kan ha av låneopptak i framtida. Rådmannen poengterer at hvis denne handlingsregelen vedtas, vil et kjøp av Kysthaven bryte med den regelen.

Framtidig bruk av Kysthaven har vært tema i forbindelse med kommunens planlagte utbygging av helsehus og omsorgsboliger i Beiskardet. En del av de tjenestene som i dag er på Kysthaven skal flyttes til Beinskardet.