Vil ikke endre prisen på kino- og svømmebillettene

Administrasjonen i Hitra kommune har i budsjettarbeidet for 2018 foreslått at de fleste betalingssatsene innen kulturlivet på Hitra skal holdes uendret.

Kinobillettene skal ikke endres, dersom politikerne er enig med administrasjonen. I dag koster en barnebillett og honnørbillett 70 kroner, mens voksne betaler 100 kroner.

Kultursjefene vil heller ikke endre på betalingssatsene for kulturskolen, materialavgifter, purre- og erstatningsgebyrer i biblioteket eller adgangsbillettene til svømmehallen.

For leie av kommunens lokaler foreslås det at ved ungdomsbasen og sceneområdet på biblioteket, så skal det betale 100 kroner pr time (de første fire timene), mens den som vil leie musikkbingen kan betalt 250 kroner pr gang eller 1.000 kroner i måneden. Her presiseres det at barn og ungdom i kulturskolealder bruker bingene gratis.