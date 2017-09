Fra slakting til servering på få timer

Nyheter

- Ikke vær feig. Kom og smak, sier elev Andreas Hammernes til medelevene som passerer. Han sitter og passer bålpanna hvor det steikes biter av lammekjøtt.

Torsdag morgen var naturbruk-klassen ved Guri Kunna på Frøya med på slaktingen av et fjorårs villsaulam. Dette skjedde i fjæra nedenfor Guri Kunna på Sistranda. Etter at blodet var tappet, var det elevene som fikk flå og vomme ut lammet. Man tok av noen slakterbiter før lammet ble hengt.

Det er disse slaktebitene Andreas nå byr på.

- Under forskningsdagane skal de ulike linjene ved Guri Kunna presentere seg. På naturbruk har et fag som heter naturbasert aktivitet, hvor det å høste fra naturen, fiske, jakt, slakting og tilberedelse av mat i naturer, er viktige elementer. Det er dette vi viser fram her, forteller lærer Runar Eggen.