Nyheter

I går var det duket for offisiell åpning av Frøya Frisklivssentral i Frøya Storhall.

Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen ønsket velkommen til den hyggelige markeringen og kunngjorde at dette er en stor dag for Frøya. Hun berømmet politikerne for å gå i bresjen for helsefremming blant kommunens innbyggere.

Frisklivssentralen er en forebyggende helse- og omsorgstjeneste som gir tilbud til den som vil endre levevaner.

Ordfører Berit Flåmo overtok deretter ordet.

- Det er bra vi har fått vår egen Frisklivssentral opp og gå. Den kan vi være stolte og glade over i dag. Her skal alle føle seg velkommen.

Deretter foretok ordføreren den offisielle snorklippingen.

I forbindelse med åpningen av Frisklivssentralen vil det for første gang i Frøya kommune bli arrangert en Folkehelseuke.

- Dette gjør vi for å vise fram de uendelig mange friskliv- og folkehelsetilbudene som finnes på Frøya, forteller frisklivskoordinator i kommunen, Pia Ohren.

Denne uka håper de vil bli en årlig markering. Ei uke full av gode opplevelser til beste for egen helse.

Alle aktivitetene som tilbys i forbindelse med folkehelseuken er gratis å delta på.

Ohren forteller at lag, foreninger og andre aktører stiller opp for å lage gode folkehelseaktiviteter og arrangement den kommende uka.

Det blir mulig å prøve aktiviteter som videospill-spinning, ridning, fellestur til Hamarvatnet, åpent hus ved Frøya frisklivssentral, åpen håndballtrening, padling, korøving, svømming og yoga med mer