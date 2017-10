Nei til kjørevei i "sårbart terreng"

Nyheter

Erling Helsø har søkt om å få anlegge kjørevei fram til en fritidseiendom på Korsneset, Vest-Hitra. Veien vil gå gjennom område definert som LNF (Landbruk, natur og friluftsliv) i kommunens arealplan, og innenfor 100-metersbeltet til sjøen. I følge saksframlegget er det i området også store kulturminne-interesser og kulturminner fra steinalderen.

Han fikk administrativt avslag i Hitra kommune, med henvisning til at tiltaket vil være et omfattende landskapsmessig terrenginngrep i et nakent og sårbart terreng, og at det vil gi økt privatisering i store deler av området. Søker påklaget avslaget

Teknisk komite behandlet klagen i siste møte, og de gir ikke søkeren medhold. Det vises til at klagen ikke inneholder nye momenter av en slik art at det gir grunnlag for å endre syn i saken.

Klagen oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse.