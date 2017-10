Allsang og "Disco inferno"

Nyheter

Strand Skolekorps arrangerte søndag "Syng med oss" i idrettshuset på Sandstad.

Dette er en årlig begivenhet som arrangeres annet hvert år i idrettshuset og Solhaug på Hestvika. Her blir grenda og alle andre som har lyst til å ta turen innvitert på en uhøytidlig konsert, allsang, kaffe, kaker og loddsalg.

21.oktober deltar Strand Skolekorps på showkonkurransen "Rennebuspæll". I den forbindelse hadde de denne helga øvingsseminar.

Korpset og korpsaspirantene fremførte sitt show for første gang under søndagens "Syng med oss". Årets tema for Rennebuspæll er "Disco inferno". Så det var litt av et show som ble presentert for publikum.

I tillegg til Strand Skolekorps, deltok også Strand Seniorbrass med musikalske innslag.

