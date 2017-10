Nå er det for sent å bestille dette personlige bilskiltet. Men naboøya er fremdeles ledig

Nyheter

Flere øyværinger søkte om å få sitt personlig bilskilt da det ble åpent for dette i sommer.

Frem til i forrige uke hadde to bileiere på Hitra og én bileier på Frøya fått sine egne skilt:

Nå har enda et skilt blitt godkjent sitt personlig bilskilt av Statens vegvesen.

Harald Martin Hatle, kommunalsjef omsorg på Hitra, har fått innvilget HITRA.

Så da er det for sent for eventuelle andre som kunne tenkt seg det samme bilskiltet.

Men et søk på vegvesenets nettside viser at FRØYA fremdeles er ledig. Så den som har 9.000 kroner og er Frøya-patriot, kan sikre seg dette bilskiltet hvis vedkommende er raskest til å søke.