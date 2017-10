Nyheter

Konsertgjengere i alle aldre kom ut av storsalen i Frøya kulturhus med stjerner i øynene etter Trondheim Symfoniorkesters konsert tirsdag kveld.

- Det er helt unikt å få et symfoniorkester utover til Frøya. Vi er ikke bortskjemte med denne slags konserter her, så dette var stor stas, strålte Brit Vie.

Fylte salen med mektig musikk

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) er med sin 100 år lange historie en av landets mest utholdende kulturinstitusjoner. Stikkord de assosieres med er kvalitet, allsidighet og vitalitet. TSO har i dag 85 faste musikere og de fylte bokstavelig talt hele scenen - og storsalen på Frøya med mektig musikk. Fra kjente klassiske verk som Peer Gynt Suite nr.1 av Edvard Grieg til Kjempeviseslåtten av Harald Sæverud og avslutningsvis filmmusikk fra Schindlers liste og Star Wars.

Det varierte repertoaret og ikke minst fremførelsen vekket tydelig stor begeistring blant de fremmøtte i salen. TSO ble geleidet gjennom konserten av dirigent Jon Gjesme, publikum av konferansier og skuespiller Ståle Kvarme Tørring.

Første jobb hos TSO

I foajeen etter konserten diskuterte Brit Vie musikkopplevelsen med Jarl Mosand og Anna Kristoffersen.

Anna forteller at hun er stum av beundring for Trondheim Symfoniorkester.

- Jeg har ikke vært på en sånn type konsert før, men jeg blir definitivt å dra på ny konsert hvis de kommer hit igjen. Jeg håper enda flere øyværinger blir å gjøre det samme. Jeg tror det handler om å venne seg til en annen type musikk enn den man vanligvis hører på og tørre å gå på flere konserter.

- Dette er musikk man kjenner på kroppen. Det er stor forskjell å høre musikken på CD og live som i kveld, legger Jarl Mosand til og de andre nikker enig.

Jarl kan forøvrig fortelle at han har et spesielt forhold til Trondheim Symfoniorkester.

- Den første jobben jeg hadde for 38 år siden var som ”podiuminspektør” for Trondheim Symfoniorkester. Tre av musikerne fra den tida er med i TSO ennå. Det så jeg i kveld, smiler Jarl.

Drømmer om å spille med TSO

TSO jobber for å fremme den allmenne interessen for musikk, og på Frøya holdt de tirsdag to konserter. Den første var en formiddagskonsert for skoleungdom, mens konsert nummer to var åpen for publikum.

Og det var begeistra ungdommer lokalavisa traff tirsdag kveld, som hadde benyttet anledningen til å få med seg begge TSO sine konserter.

Rebecca Reppe forteller at hun var på begge fordi dette er musikk hun har sansen for.

- Det var veldig artig å høre Bruremarsjen som vi i korpset bruker å spille, men den var ganske annerledes siden Trondheim Symfoniorkester hadde fioliner med i sin fremføring, sier Austeja Liutkute begeistret.

- Den store drømmen for flere av de musikkinteresserte unge frøyværingene er å kunne spille med TSO.

- Spør du meg, så har de ikke nok med kun en tuba!, smiler Gils Rooker.