Trosser fylkesmannen og tillater boligtomt

Nyheter

Terje Fjeldvær har søkt om fradeling av ei boligtomt på sin eiendom på Ansnes. Arealet ligger innenfor reguleringsplan, og der delvis inn i et område avsatt til gangvei og delvis til friluftsformål.

Saken ble først behandlet administrativt i Hitra kommune, og da fikk søkeren avslag. Avslaget ble påklaget, og etter å ha vært på befaring i området, ga teknisk komite søkeren medhold i klagen. I vedtaket blir det pekt på at området ikke lenger har aktualitet som friluftsformål.

"Som særlig grunn for vedtaket anføres at det i Langfjæra er opparbeidet et godt friområde i umiddelbar nærhet til tomta. Det er derfor svært lite sannsynlig at denne tomta vil bli opparbeidet som friområde."

Dette vedtak ble igjen påklaget av nabo og av fylkesmannen.

I siste møte behandlet teknisk naboklagen på vedtaket. Politikerne valgte å stå ved sitt vedtak om at søker får fradele til boligtomt.

Saken er likevel ikke avgjort. I vedtaket står det at saken oversendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Men i og med at fylkesmannen også står som klager, vil det sannsynligvis bli oppnevnt en sette-fylkesmann (fra annet fylke) som avgjør saken endelig.