- Mister man utdanning, mister man en viktig pilar i samfunnet

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 22. oktober, og i år går pengene til UNISEFs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.

- Mister man utdanningen, så mister hele samfunnet en viktig pilar. Et kjent eksempel er Syria, der krigen har ført til at mange barn mister skolegangen. Dette er et land som har hatt gode utdanningsinstitusjoner, men landet og disse institusjonene ligger i ruiner. Det er viktig å hjelpe slik at barna der kan få utdanning, og dermed også bidra til å bygge opp landet, sier Pål Terje Bekken, som er leder for aksjonskomiteen på Frøya.

Ved siden av Syria, vil UNISEF bruke pengene til å hjelpe barn i Colombia, Mali, Pakistan og Sør-Sudan.

Kan bruke vipps

Sammen med Line Strømøy fra komiteen vil Bekken oppforder alle frøyværinger til å gi sitt bidrag. I år vil det bli ordnet med vipps, slik at de som ikke har cash når bøssebærerne kommer på døra, kan vippse inn penger som blir registrert som bidrag fra Frøya.

Næringslivsbidrag

I fjor kom det inn cirka 110.000 kroner i bøssene. Et enda større beløp kom inn fra næringslivet. Også i år vil man satse på goodwill fra de lokale bedriftene.

- Blant annet vil formannskapet sette av en time i neste møte til at representantene ringer opp bedrifter. Vi har et veldig positivt næringsliv, og vi vet de vil bidra. Jobben overfor næringslivet vil nok fortsette også utover den timen vi har satt av i formannskapet, sier Pål Terje Bekken.

Lakselunsj

Tirsdagen i aksjonuka vil det også bli arrangert lakselunsj til inntekt for tv-aksjonen. Dette gjøres i samarbeid med restaurant- og matfag på Guri Kunna. På frivilligsentralen blir det åpen restaurant, og på Blått kompetansesenter blir det eget laksebord for bedriftene som holder til der.

Grendalagene

Litt i overkant av 60 innsamlingsbøsser vil være i sirkulasjon på Frøya søndag 22. oktober. Det er grendalagene som organiserer bøssebærerne.

- Det er sendt ut henvendelser til alle grendalag, og vi vil gjerne ha tilbakemelding fra de enkelte lagene om hvor mange bøssebærere de har, sier Line Strømøy.