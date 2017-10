Her får rektor 1608 underskrifter mot sammenslåing

Nyheter

Elevgruppen som har gått i bresjen mot sammenslåing av studiespesialisering for Frøya og Hitra møtte i dag morges rektor Espen Arntsberg.

De kunne da overrekke listene som viser at 1608 personer har skrevet under på at det fortsatt må være studiespesialisering ved begge skolestedene.

- Dt er veldig bra at det er engasjement. Det viser at det er mange som er uenige og mange som er enige. Og dette initiativet vil absolutt bli vektlagt, sier rektor, som også oppfordrer aksjonsgruppa til å formulere en høringsuttalelse.

Saken skal opp i Guri kunnas skoleutvalg den 23. oktober, men selve bestemmelsen vil ikke bli tatt før i november/desember, sier Espen Arntsberg.

- Vi kommer i å fortsette å engasjere oss i dette, helt fram til det er avgjort, sier Petter Skagen.