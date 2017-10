- Salget gikk strykende!

Nyheter

For 15. året dro de såkalte "Smølabonan" til Kristiansund for å vise fram seg sjøl og sine produkter fra land og sjø. Og med seg i dag hadde smølværingene med seg naboer, blant andre frøyværinger og hitterværinger. Jan Otto Fredagsvik rapporterer hjem om et skikkelig vellykket opplegg i Kristiansund.

- Frøya og Hitras stand var veldig godt besøkt, og salget av laks og øl gikk strykende, forteller han.

I år sammenfalt dette årlige inntoget av Smølabonan med Kristiansunds 275-årsjubileum. Derfor inviterte Smøla med seg andre kommuner under paraplyen "Smølabonan i byn".

Fra Frøya reiste Bryggeriet Frøya, Garnviks Røkeri og Hotell Frøya, mens Hitra stilte med informasjonsstand med representanter fra Hitra kommune og Hitra næringsforening. Marine Harvest har også egen stand.

Markedsføring

Smøla kommune har gjennom årenes løp brukt flere millioner kroner på denne typen markedsføring i byen.

Einar Wikan i Smøla kommune er prosjektleder for Smølabonan. Han mener klart det har gitt effekter.

- Ja, en kjempeeffekt. Først og fremst en invortes effekt, der bedriftene har utviklet seg hele tiden. Vi har snudd folkeveksten, pilene peker nå oppover. Den gode profilen dette arrangementet har, er blant bærebjelkene i den positive veksten. Og så har prosjektet bidratt til å gi stort fokus på nordmørsregionen og det vi driver med innenfor reiseliv og handel, forteller Wikan til Hitra-Frøya.