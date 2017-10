To fulle menn kjørte inn i gårdplass

Nyheter

Klokken 2.10 natt til lørdag ble politiet i Trøndelag oppringt av en beboer i Knarrlagsund på Hitra som hadde fått en bil inn i gårdsplassen sin.

- Melder fortalte at en bil hadde kommet kjørende inn i gårdsplassen hennes og nesten krasjet. Ut av bilen kom to menn og de begynte sjanglende å gå fra stedet. En politipatrulje påtraff de to senere og det ble tatt blodprøve av begge to, forteller operasjonsleder Astrid Metlid.

Ingen av de to var skadet, men de var begge synlig beruset, iføge politiet.

- Hvem som var fører av bilen vil forhåpentligvis den videre etterforskningen vise, sier Metlid.

Begge to mennene var i 30-årene. De fikk gå hjem etter å ha avlagt blodprøve. Bilen ble senere tauet vekk fra gårdsplassen den havnet i.