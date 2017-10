Polakker til Frøya for å redusere ulikheter

Nyheter

Gjester fra Prudnik i Polen var i forrige uke på Frøyabesøk som et videre ledd i utvekslingsprosjektet «Redusere sosiale ulikeheter innen helse».

Temaet for årets samling og utveksling var «Fremme sportsaktivitet for å forbedre helsen til barn og ungdom».

Delegasjon fra Prudnik kommune som gjestet Frøya kommune talte åtte personer. Prosjektet omfatter 80 barn, der 20 av disse er fra Frøya.

De 60 fra Prudnik hadde sine aktiviteter på hjemmebane. Disse var løping, fotball og bueskyting.

Idrettsrådet har ansvar for å plukke ut gruppen blant aktive på Frøya, og denne gangen ble det 20 spillere fra fotballgruppa i Frøya IL.

Barna fikk sportsutstyr som barna i Prudnik, og de deltok med organisert aktivitet (ballspill) under utvekslingen.

De polske gjestene stilte sporty opp på treninga, og ble blant annet med på fotballspill.

- Imponert

- Delegatene fra Prudnik er svært imponert over fasilitetene vi har for å drive aktivitet på Frøya. De ønsker å fortsette dette utvekslingsarbeidet, og de kommer gjerne tilbake til Frøya om det skulle ligge til rette for dette, forteller kulturmedarbeider Mona Elisabeth Skarsvåg i Frøya kommune.

Under oppholdet på Frøya ble det tid til guidet omvisning omkring på Frøya, med besøk bl.a. på kunstgressbanen, motorsportsenteret og Salmar samt idrettsparken på Sistranda.