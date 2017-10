Dette er vårt løfte til leserne våre

Nyheter

Kommentar:

Vi gleder oss til å ta fatt på en spennende og aktiv høst i øyregionen. Det skjer som alltid mye her ute av smått og stort som vi skal dekke. Vi lover at nettstedet vårt fortsatt skal levere nyhetsmeldingene som gjør deg raskt oppdatert på viktige hendelser i øyregionen.

Vi har også et klart løfte til oss selv og abonnentene om å fortelle historier man ikke finner andre steder. Dette merker vi er godt etterspurt blant øyværinger på begge øyene. For første gang på lenge har vi en vekst i antall abonnenter. Vi har i løpet av våren tatt igjen det vi tapte i 2016 og passerte i sommer også de enda høyere 2015-tallene.

Vi har i skrivende stund nær 750 heldigitale abonnenter, det er nesten dobbelt så mange som vi hadde ved inngangen av dette året. Disse kommer i tillegg til de over 2.600 husstandene som også får papiravisa levert hjem i postkassen.

Felles for alle er at de har full tilgang på eAvisa (som er den elektroniske kopien av papiravisa) og alle enkeltartiklene vi publierer på HF+. Her tror vi noen av nøkkelen til interessen ligger; at du som leser og abonnent kan lese ferske og viktige nyheter fra Hitra og Frøya hver eneste dag.

Vårt journalistiske mål er å belyse og avdekke viktige sider ved øyregionen, sider som ved første øyekast kanskje ikke er så synlig. Vi mener det er viktig å bruke tid på å sette ting og hendelser i nærmiljøet i sammenheng, stille spørsmål til makthaverne, vise deres valg og løfte på steiner som ingen andre gjør, sånn at vi sammen kan ha åpne diskusjoner om lokalsamfunnet Hitra og Frøya. Vi skal også fortsatt bruke journalistisk tid på saker som rett og slett "bare" har som mål å gjøre deg gladere eller bli bedre kjent med spennende øyværinger.

Det siste året har vi belyst en rekke saker og prosesser som har direkte betydning for deg som innbygger eller gjest. For eksempel politiske avgjørelser om byggesaker, hyttefelt og industriutvikling, og om hvordan vi tar vare på våre kulturskatter. Jeg inviterte nylig fire engasjerte øyværinger til en prat om deres valg innenfor ulike samfunnsområder, som ble til video-portretter. De ligger alle nå tilgjengelige på våre nettsider.

Et innbrudd på en søppelplass Fra slutten av 1940-tallet og til ut på 90-tallet samlet ildsjeler kulturminner til Frøya bygdemuseum. Selve bygdatunet står glemt nede ved sjøen på Sistranda. En del av gjenstandene står på "utstilling" i kjelleren på Frøya herredshus. De større gjenstandene, blant annet syv gammelbåter, er lagret på en nedlagt søppelplass.

Og vi har nettopp laget en større reportasjeserie om plasten i fjæra vår og snakket med eksperter om hvilke konsekvenser dette har på dyr, fisk og på oss mennesker som bor her.

Eksperten svarer: Kan mikroplasten i sjøen også være skadelig for mennesker? Giftige kjemikalier kan potensielt bli frigjort fra mikroplast-partikler, forteller forsker Andy Booth. Om plasten også går over i fordøyelsessystemet, må det forskes mer på.

Vi har så langt i år laget magasiner om hytteliv, båtliv, sommer og ferietid og interiør. Akkurat nå er vi i innspurten av Øymagasinet Næringsliv, som vil ta for seg tilstanden i vår handelsstand.

Og vi har nylig brukt to dager i rettsarkivene for å gå gjennom samtlige promilledommer ilagt folk på Hitra og Frøya for å se hvilke fellesnevnere de har.

Det er altså mye spennende å glede seg til de neste ukene.

Mitt løfte til dere lesere er at vi fortsatt skal levere spennende lokaljournalistikk om og for øyværinger.

Ta gjerne kontakt og fortell oss hva du er opptatt av.

Vår epostadresse er post@hitra-froya.no,

eller ta direktekontakt med meg på bjorn@hitra-froya.no

Vi i lokalavisa ønsker deg en fin høst og håper du vil følge oss.

Bjørn L. Rønningen

redaktør