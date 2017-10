Nyheter

Forvatningsutvalget i Frøya har gitt Roald Skarsvåg dispensasjon fra kommunes arealplan til å legge ut flytekai på Humlingsværet. Han benytter sin eiendom i dag som «landbase» for sin fiskerivirksomhet, men han kommer inntil kaia kun på høyvann. Han ønsker derfor å legge ut en flytebrygge for å gjøre adkomsten enkel, ikke minst gjelder dette for lossing/lasting av utstyr til båten.