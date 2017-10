Nyheter

Politiet melder fredag kveld at man har tatt beslag i en softgun hos en person på Hitra. Det skjedde etter at man fikk melding om at det ble observert våpen.

- Vi har vært i kontakt med eier av våpenet. Det var en softgun. Våpenet er tatt i beslag, forteller politiets operasjonsleder.