En nabo, lidende av søvnmangel, klaget på musikk-støy og meldte dette inn til politiet natt til lørdag.

Klokka 03:20 kom klagen fra personen på Annsnes.

Det ble ikke sent noe patruljebil for å undersøke situasjonen. Politiet går ut fra at nabo-kontroversen ble ryddet opp i siden det ikke kom flere klager om forholdet i løpet av natten.