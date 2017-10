Nyheter

Nær 200 mennesker hadde møtt opp til kveldens folkemøte om prosessen ved Guri Kunna videregående. En prosess som kan munne ut i at skolested Frøya mister studiespesialisering.

Det er tidligere sagt at det ikke er bestemt hvilket skolested som vil få studiespesialisering. Også under møtet ble det sagt, blant annet fra utdanningsdirektøren, at det ikke er avgjort om det blir Hitra eller Frøya som får tilbudet.

Men etter at de ulike modellene var lagt fram og forklart, og ikke minst hvordan man kan løse det med å flytte yrkesfag-linjer motsatt vei, var det åpenbart at studiespesialisering ikke kan legges ned på Hitra, og flyttes til Frøya, uten at skolested Hitra da nærmest blir utradert. Det ble blant annet vist til hvilke yrkesfag som er flyttbare, og da er det de linjene man har på Hitra i dag som kan flyttes, men svært få av de på Frøya kan flyttes.

Fau-leder ved Sistranda skole, Lars Nordgård, påpekte nettopp dette i sin oppsummering av møtet.

- Hvorfor blir det mye snakk på Frøya, mens det er stille på Hitra? Det er fordi vi kan regne. Med modellene og de forutsetningene som er lagt for denne prosessen, så KAN dere ikke samle studiespesialisering på Frøya. Da vil det ikke være noe igjen av skolested Hitra, sa Nordgård.

I det godt besøkte møtet var det mange som tok ordet etter at rektor Espen Arntsberg og utdanningsdirektør i fylket, Inger Johanne Christensen, hadde orientert om hvilket oppdrag fylkespolitikerne hadde gitt skoleledelsen, og prosessen som har gått.

Hitra-Frøya.no kommer tilbake med mer fra møtet