Følg det historiske møtet på web-tv her

I dag, onsdag 18.oktober, får Trøndelag sin første fylkesordfører, fylkestinget konstitueres og det velges representanter til fylkesutvalg og hovedutvalg. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkesting blir dermed historie.

Den nye fylkeskommunen strømmer den historiske dagen direkte, og tv-bildene kan du se her gjennom lokalavisa.

Sendeplan:

Kl. 12:15: Vi går live, femten minutter før tinget settes, med gjester i studio.

kl. 12:30: Fylkestinget settes

Når Tore O. Sandvik (Ap) velges til fylkesordfører på Stiklestad, får han også det nye ordførerkjedet rundt halsen. Kjedet er en symbiose mellom de gamle kjedene fra de to trønderfylkene.



Selve kjedet, eller lenken, er en kopi av det gamle kjedet for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Størrelsen på skjoldet er også tilnærmet den samme som dagens sørtrøndervariant, bare ørlite større, men innholdet er nytt. Politikerne bestemte allerede i 2016 at Nord-Trøndelag fylkeskommunes gamle olavskors blir det nye Trøndelag-skjoldet.