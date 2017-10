Nyheter

For tredje år på rad gikk startskuddet for MOT-joggen.

Lærere og elever betaler startkontingent etter lyst og vilje før de gyver løs på den seks kilometer lange løypa. Pengene som samles inn går til årets TV-aksjon. Og allerede før noen hadde passert startstreken hadde arrangementet samlet inn 27.000 kroner med hjelp fra det lokale næringslivet.

- Det handler om å bry seg

Rune Olsen, regionleder i MOT, hadde tatt turen fra Trondheim for å løpe til inntekt for årets TV-aksjon.

- Guri Kunna vgs er en god representant for oss i MOT. At skolen arrangerer denne årlige joggen under vårt flagg og logo synes vi er topp. Det er et godt stykke MOT-arbeid som gjøres her på skolen. MOT-joggen handler om å bry seg, og det er en av MOTs verdier også. Og i dag er forholdene magiske for en joggetur, sier Olsen før han gjør seg klar på startstreken.

Saft, frukt og godteri for økt motivasjon

Malin Ottesen og Victoria Gomez er to av elevene som skal sørge for topp stemning i løypa som går inn i Blåskogmarka og rundt Torvhatten.

- Vi skal stå litt uti løypa og sørge for saft og vann til de som vil ha. Det er også poster hvor det deles ut frukt og godteri for å holde motivasjonen til løperne oppe, forteller Ottesen og Gomez.

Hvem passerer Kjersti og Olav?

Og skulle man behøve ytterligere motivasjon har lærerne Kjersti Rønningen og Olav Athammer en ekstra gulrot å komme med for de med konkurranseinstinkt.

- Jeg lover å putte ekstra penger på bøssa dersom noen av jentene eller damene tar meg igjen i løpet av den seks kilometer lange løypa. Olav har lovet det sammen ovenfor guttene og de mannlige kollegene. Også regionleder Rune har lovt å spytte inn litt ekstra i potten for hver elev som kommer før ham over målstreken. Så får vi se hvordan det går, smiler Rønningen før startskuddet gikk.