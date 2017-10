Ildsjelen Grete ble hedret ved Det kongelige slott

Nyheter

Tirsdag denne uken var flere eldre ildsjeler invitert til Det kongelige slottet for å bli hedret for sin store frivillige innsats i sine lokalsamfunn. En av disse var Grete Anita Kårsbø Lund fra Frøya.

- Det var stor stas og veldig hyggelig. Vi fikk beskjed om å senke skuldrene og nyte stunden. Og det gjorde jeg virkelig. I trivelige omgivelser og med hyggelige mennesker. Det kunne titterværingen fortelle NTB/adressa etter sitt aller første besøk inn i Slottet.

Invitasjonen mottok Grete for over en måned siden.

- Åh, det var stas å få en slik invitasjon, men det har vært noen sommerfugler. Og sommerfulgene bare vokste i styrke og frem mot selve dagen, medgir hun.

Bruker tiden sin til å glede andre

Kongehuset skriver på sin nettside at gjestene var fra alle landsdeler og at de viser sitt engasjement på mange ulike områder i samfunnet.

- Noen vier seg til sosialt arbeid, noen engasjerer seg for idrett eller ulike kulturtilbud, mens andre driver kunnskapsformidling i historielag og undervisning. Felles for dem alle er at de holder seg i aktivitet og har valgt å bruke tiden sin til glede for andre.

Gretes engasjement er som leder i Titran Grendalag. De har blant annet har ansvaret for grendahuset og jobber med å skaffe til veie veibelysning til grenda.

- Det er virkelig mange som ville fortjent å få en slik opplevelse, det var virkelig inspirerende. Jeg vet om mange i Trøndelag som gjør en kjempejobb, i alle fall på Frøya, sier Grete til adressa.no.

Teselskap med de kongelige

Arrangementet Grete deltok på kalles ”Afternoon Tea” og har blitt en flott tradisjon ved Slottet. Besøket startet for gjestene med en omvisning, før alle ble ønsket velkommen av Kong Harald, Dronning Sonja og Prinsesse Astrid i Lille festsal. Deretter ble de geleidet inn i Store festsal til dekket bord.

Kong Harald holdt velkomsttale, mens Wenche Myhre og pianist Anders Eljas sto for musikalske innslag underveis. Dronningen rundet det hele av og ønsket gjestene vel hjem og lykke til videre.