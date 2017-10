Sprut&spray og kakesalg ga tusenvis av kroner til tv-aksjonen

Nyheter

Elevene på mellomtrinnet ved Fillan skole har gjort det til en årlig høstaktivitet å lage aktiviteter og salg til inntekt for tv-aksjonen. Slik ble det også i år. I løpet av noen kjappe formiddagstimer i dag har elevene laget aktiviteter og solgt kaker og saft for godt over 10.000 kroner.

- Foreløpig sum klokken 14:15 var på 10.124 kroner, lød meldinga som tikket inn fra skolen til lokalavisa.

