Åpner Titran-utstilling i byen i dag

Arkitektstudenter fra NTNU i Trondheim har også i høst vært på feltekskursjon på Frøya. Oppgaven denne gang har gått ut på å måle opp og registrere bygningsmiljøet på Titran. Studentene har sett nærmere på hvorfor bebyggelsen på Titran er slik den er. Og hva den blant annet forteller om tilgjengelige ressurser, om klima, om landskap og samfunnsforhold.

Hver gruppe har fått tildelt et bebyggelsesområde på Titran, og titterværinger har gitt studentene tilgang til sine hus slik at de har fått gjort oppmålinger både innvendig og utvendig.

De har registerert husenes plan, snitt og fasade, og sett nærmere på både helhet og detaljer. Tilbake i Trondheim har studentene siden sist fredag bearbeidet tegningsmaterialet fra Titran.

Registeringene blir formidlet gjennom modell, tekst og tegninger, og resulterer i en felles utstilling. Den stilles ut fra og med fredag 20.oktober i utstillingsgangen på Gløshaugen i 2. etasje rett ovenfor Akademia bokhandel og der vil den bli stående i ei uke.

- Vi startet dette arbeidet i fjor og resultatet ble over alle forventning med tanke på at studentene bare har vært i faget litt over en måned, sier førsteamanuensis ved Instituttet for Arkitektur og teknologi ved NTNU, Eileen Garmann Johnsen.

- I fjor kom noen av beboerne som har gitt oss anledning til å komme inn i husene sine. Vi håper flere har mulighet til å komme innom utstillingen i år.

Alle på Titran som har gitt tillatelse til å stille husene sine til disposisjon vil få et fint sett med tegninger av bygningene sine, legger Garmann Johnsen til.

Tegningsmaterialet skal kunne brukes i en publikasjon om bebyggelsen på Titran.

- Foreløpig er vi bare i startfasen, men vi håper på sikt å kunne lage noe som er så bra at det kan gis ut som et hefte eller en bok.