NTNUI 2 - Hitra 5-2 (3-2)



Hitra fotballklubbs herrelag spilte fredag kveld sluttspill-semifinale i 5. divisjon mot NTNUI 2 på Lade kunstgressbane i Trondheim.

Hitra FK sikret seg for ei stund tilbake siden seieren i sin avdeling.

- Vi hadde egentlig avsluttet sesongen da vi fikk beskjed om vi skulle stille i kretsmesterskap med de andre fire lagene som hadde vunnet sine femte divisjons-avdelinger for å kåre endelig vinner. Så dette ble en bonuskamp for vår del, forteller trener Ole Hofstad Eide etter kampslutt.



I følge kampens liveoppdatering på hitra-froya.no fredag presset hjemmelaget NTNUI 2 høyt i fra start, men det var Hitra som fikk kampens første store målsjanse. Sindre Kvakland lobbet over keeper, men ballen ble reddet på strek.

Hitra FK fikk deretter to målsjanser til. Sindre Kvakland kom seg nesten alene gjennom forsvaret, men ble stoppet i siste liten. Hitra FK får ny mulighet på corner, men nettkjenning ble det ikke.

Ikke lenge etter er hitterværingene uheldige.

- 1-0 målet til NTNUI 2 kommer som direkte konsekvens av at de får en pasning fra oss som de setter rett i mål. Men vi henter oss inn, og klarer å utligne til 1-1, sier Hofstad Eide.

Jevn omgang

Hitra FK klarer ikke å klarere når NTNUI 2 kommer til ny målsjanse og hjemmelaget øker til 2-1. Deretter følger nok et enkelt NTNUI-mål, 3-1.

I følge live-oppdateringen er Sindre Kvakland iskald når han kommer alene med keeper og reduserer til 3-2 like før pause. Fra Lade meldes det om en jevn første omgang.

I andre omgang får NTNUI 2 ny nettkjenning etter selvmål fra Hitra-laget..

- Etter pause er det vi som tar litt føring i kampen, men når vi mot slutten kjører opp folk for å jage utligning klarer NTNUI 2 å score to mål. Kampen ender 5-2, men det er en jevnere kamp enn resultatet tilsier. Samtidig var NTNUI 2 bedre enn oss og da er det helt greit at de går videre, forklarer treneren.

Ole Hofstad Eide sier det ikke blir flere kamper for laget nå.

- Vi er ferdig for sesongen og det blir godt. Vi har en del skader og merker generelt at spillerne begynner å bli slitne. Så nå skal vi roe ned før vi tar fatt på oppkjøringen til neste sesong.Vi har klart å rykke opp til fjerde divisjon, og er veldig godt fornøyde med årets sesong. Det er bare å glede seg til fortsettelsen.