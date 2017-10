"Hitterværing" på landslaget i rugby

Nyheter

Når Norge møter Tsjekkia til rugby-dyst i Teplice lørdag ettermiddag stiller for første gang Kristian Skipnes-Nordin i den norske landlagstrøya for "Vikingene".

Kristian (25) har aner fra Hitra. Hans far Torbjørn Skipnes er hitterværing og bosatt her, mens landslagsdebutanten er oppvokst og bor til daglig i Australia. Kristian var bare åtte måneder da han med mamma Tove Nordin fra Trondheim og pappa Torbjørn flyttet til den andre siden av kloden. Kristian, hans søster Anna og mor ble værende "down under", mens far flyttet tilbake til Norge etter noen år.

Kom over landslaget på Facebook

– Jeg kom over Norges landslag da jeg søkte på Facebook, og ble veldig overrasket, forteller Kristian Nordin-Skipnes til Aftenposten.no.

Rugby er svært populært i Australia og de har et av verdens beste rugby-landslag. Kristian forteller videre til Aftenposten at han begynte å spille Rugby League "arbeiderklasserugby" i ni års-alderen og at han i ung alder har spilt på høyt nivå i hjemlandet, på U18-laget til det australske profflaget Canberra Raiders. Det er forøvrig en voksende interesse for rugby her i Norge.

Norge håper i dag, lørdag, å kunne revansjere fjorårets rugbytap mot Tsjekkia. Og det med en kampklar "hitterværing" ute på banen.