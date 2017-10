Mistenkes for promillekjøring lørdag ettermiddag

Nyheter

En mann i 60-årene er mistenkt for promillekjøring med personbil på Frøya.

Det melder politiets operasjonsleder ved 18:30-tida lørdag.

- Mannen innbringes for bevissikring, forteller politiet.

Skulle det vise seg at det er promille i blodet til sjåføren, vil han føye seg inn i rekken av mange promillekjørere i øyregionen. Lokalavisa Hitra-Frøya har den siste tida analysert 80 promilledommer ilagt folk bosatt på Hitra og Frøya for å finne "den typiske fyllekjøreren". De 80 dommene er ilagt fra 2010-2015. Analysen viser at både utenlandske sjåfører og innfødte øyværinger har mye negativt å svare for.

Kommentar: Hvor mange slipper unna? Sist helg kjørte to berusede menn inn i feil hage i Knarrlagsundet. Hadde de ikke bommet så totalt, ville de kanskje aldri blitt tatt.