Nyheter

Politiet gjennomførte natt til søndag i 03-04-tiden en promillekontroll ved Hamarvik.

- Politiet kontrollerte 17 personer. Ingen ble tatt for promillekjøring, men det ble skrevet ut et forenklet forelegg, samt en kontrollseddel for bil. Det står ikke opplyst i politiloggen hva førerne har fått påpakning for, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Anlaug Oseid.