Politiet opplyser søndag kveld at årsaken til ulykken i Gurvikdalen tidligere i dag trolig skyldes at en av bilene kom over i feil kjørefelt.

- Opplysninger fra ulykkesstedet tilsier at dette er riktig, og politiet har tatt beslag i førerkortet til en av førerne, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen og tilføyer:

- Det siste vi har hørt fra helsepersonellet når det gjelder personskader er at det står bedre til enn først fryktet.